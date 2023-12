Kane schwärmt von Bayern und will Champions League gewinnen

Manchester (dpa) - Bayern-Stürmer Harry Kane hat nach seiner erfolgreichen Rückkehr nach England in höchsten Tönen vom FC Bayern geschwärmt und sich mit Blick auf die Zukunft optimistisch geäußert.

«Seit meiner Ankunft bei Bayern waren alle unglaublich», sagte Kane nach dem Champions-League-Sieg seines Teams bei Manchester United (1:0) beim britischen Sender TNT Sport. «Ich habe das Gefühl, dass da noch mehr kommen wird. Ich fühle, dass ich immer besser verstehe, was der Trainer will. Ich fühle mich hier wohl.»

Kanes Traumpass

Es war das erste Mal seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur, dass Kane wieder ein Vereinsspiel in England bestritt. Mit seinem Traumpass bereitete er im Old Trafford den Treffer von Kingsley Coman (71. Minute) vor.

«Es war schön», resümierte der Stürmer, der mit seinem Team schon vorher als Gruppensieger feststand. «Es ist immer schwer, wenn man an der Spitze steht und schon (fürs Achtelfinale) qualifiziert ist, aber wir waren voll motiviert.» Nach der 1:5-Pleite in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt galt es schließlich etwas gutzumachen.

Große Ziele

Für den weiteren Saisonverlauf fordert Harry Kane noch mehr von seiner Mannschaft. «Wir sind gut in die Saison gestartet, aber ich habe das Gefühl, dass wir noch ein paar Gänge höher schalten können», sagte der England-Kapitän und gab den Titel als Ziel aus. «Wir haben genügend Qualität, um in diesem Wettbewerb weit zu kommen. Das ist das Ziel, die Champions League zu gewinnen. Das wird zwar schwer, aber wir müssen uns verbessern. Ich glaube, wir können noch ein höheres Niveau erreichen.»

Am kommenden Montag findet in Nyon die Auslosung des Achtelfinales statt, das im Februar und März 2024 ausgetragen wird. Vorher trifft der FC Bayern am Sonntag im Topspiel der Bundesliga auf den formstarken VfB Stuttgart, der als Tabellendritter nur einen Punkt hinter den zweitplatzierten Bayern liegt.