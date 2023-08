Kehl nach 1:1: «Uns hat komplett die Schärfe gefehlt»

Bochum (dpa) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach dem 1:1 beim VfL Bochum das Zweikampfverhalten des Vizemeisters bemängelt.

«Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Uns hat komplett die Schärfe gefehlt - auch in den Zweikämpfen, in der Bereitschaft. Das war nicht gut», sagte Kehl. «Wir wussten, was die Bochumer machen. Wir wussten, wie sie es machen. Und trotzdem haben wir nicht gut darauf reagiert.»

Der 43-Jährige sagte zudem: «Das ist zu wenig mit der Leistung. Das muss man so festhalten. Wir wollten heute einen Schritt nach vorne machen nach dem Köln-Spiel. Das war aber kein großer Schritt.» Gegen den 1. FC Köln hatte der BVB am ersten Spieltag durch ein spätes Tor von Donyell Malen glücklich mit 1:0 gewonnen.