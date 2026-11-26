Lusail (dpa) - Die Tour über 13.000 Kilometer Luftlinie von Las Vegas nach Lusail trat die Formel 1 gegen den klaren Hinweis aus Diplomatenkreisen an. «Von Reisen nach Katar wird abgeraten», teilt das Auswärtige Amt der Bundesregierung mit. Auch das britische Außenministerium warnt davor, dass die «Situation in der Region zutiefst unvorhersehbar» sei und das Eskalationsrisiko hoch. Doch die Motorsport-Königsklasse hält nach langen Debatten an ihren Finalrennen in Katar am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) und eine Woche später in Abu Dhabi fest.

Der Iran-Krieg und die militärischen Auseinandersetzungen zwischen der Huthi-Miliz und Saudi-Arabien nährten die Sorgen rund ums Fahrerlager. Am Ende aber verwarf die Formel-1-Spitze den Plan B mit einer Absage der beiden Grand Prix und einem Finale in Imola.

«Wir werden unsere Mitarbeiter, Fahrer oder sonstige Verantwortliche niemals an einen Ort bringen, an dem wir ein Risiko sehen. Auf keinen Fall», beteuerte der aus Dubai stammende Weltverbandschef Mohammed Ben Sulayem. Der Sender Sky, andere TV-Partner und einige Sponsoren aber schicken keine Mitarbeiter nach Katar.

Wie reagieren andere Veranstalter?

Eine Reihe von Sportevents im Nahen Osten wurde wegen Sicherheitsbedenken abgesagt oder verschoben. Der Asien Cup der Fußballer in Saudi-Arabien soll statt im Januar erst ab Ende Dezember 2027 gespielt werden. Im Radsport werden die Alula-Tour in Saudi-Arabien und die Katar-Rundfahrt im kommenden Jahr nicht ausgetragen.

Auch im Motorsport gab es Planänderungen. Die vollelektrische Rennserie Formel E verschob ihr Gastspiel in Saudi-Arabien von Dezember auf Mitte April. Die Rallye Dakar wurde von Saudi-Arabien nach Portugal und Marokko verlegt. Die Langstrecken-WM fuhr ihre beiden letzten Rennen im Oktober nicht wie geplant in Katar und Bahrain, sondern in Barcelona und Monza.

Wie ist die Linie der Formel-1-Macher?

Auch die Formel 1 hatte wegen des Iran-Kriegs die WM-Läufe in Bahrain und Saudi-Arabien im April aus dem Kalender genommen. Der Große Preis von Bahrain wurde Anfang Oktober in Malaysia nachgeholt. Für die Bilanz der Formel-1-Eigentümer Liberty Media sind die Rennen im Nahen Osten sehr wichtig, angeblich zwischen 40 und 50 Millionen Euro zahlt jeder der Veranstalter als Antrittsgebühr.

Daher wollten die Macher der Rennserie höchst ungern auf die Gastspiele in Katar und Abu Dhabi verzichten, zumal die Ausrichter von sich aus keine Absage planten und so Schadenersatzforderungen drohten. Auch die MotoGP, ebenfalls im Besitz von Liberty Media, fuhr Anfang November in Lusail - trotz eines Boykotts des Yamaha-Teams.

Wie verhalten sich die Formel-1-Teams?

Mercedes-Teamchef Toto Wolff fasste es so zusammen: «Wer fahren will, soll fahren. Wer nicht will, soll es lassen. So einfach ist das, und jeder kann seine eigene Entscheidung treffen - das respektiere ich.» Fachmedien zufolge sollen Weltverband und Formel-1-Management Rennställe und Fahrer aufgefordert haben, sich mit Kritik und Sicherheitsbedenken zurückzuhalten.

Auch mehrere Rennställe haben große Kapitalgeber aus dem Nahen Osten. McLaren ist im Besitz von Investoren aus Bahrain und Abu Dhabi, bei Audi hält Katars Staatsfonds Anteile, Aston Martin bekommt Geld aus Saudi-Arabien. Hinzu kommen eine Reihe von Sponsoringdeals.

Was sagen die Fahrer?

Der entthronte Weltmeister Lando Norris gibt sich sorglos. «Ich glaube nicht, dass der Sport uns in Gefahr bringen würde», sagte der McLaren-Fahrer. Mercedes-Pilot George Russell, Sprecher der Fahrergewerkschaft, betonte: «Die Formel 1 ist nicht dumm, also gibt es da null Sorge von meiner Seite.»

Red-Bull-Star Max Verstappen sagte, er hoffe darauf, dass die Formel 1 die richtige Entscheidung getroffen habe. Wenige Wochen zuvor hatte Williams-Pilot Carlos Sainz noch Zweifel geäußert, ruderte wenig später aber wohl auch auf Druck seines Teams zurück.