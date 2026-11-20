München (dpa) - Beim Comeback von Vincent Kompany auf der Trainerbank hat der FC Bayern nicht überraschend zwei Punkte gegen den 1. FC Köln eingebüßt, sondern vor allem die Offensivstars Harry Kane und Michael Olise verloren. Das 1:1 (1:1) des Spitzenreiters in der Fußball-Bundesliga zum Start in intensive Wochen bis Weihnachten wurde noch mehr getrübt durch die Verletzungen von Torjäger Kane und Flügelspieler Olise, die praktisch nicht zu ersetzen sind.

Nach der überraschenden Kölner Führung durch den 19 Jahre alten Engländer Mikey Moore (12. Minute) konnte Nationalspieler Nathaniel Brown (37.) nur noch ausgleichen für den deutschen Rekordmeister.

Ein kleiner Lichtblick an diesem bitteren Bayern-Abend war das Kurz-Comeback von Nationalspieler Jamal Musiala. Der 23-Jährige kam knapp zwei Monate nach einem Muskelfaserriss in der Schlussphase als Kompanys Offensiv-Joker. Und hätte in der 80. Minute beinahe das Siegtor erzielt. Von Lennart Karl eingesetzt, kullerte Musialas abgefälschter Schuss am Tor vorbei.

Kane humpelt vom Rasen

Der Schreckmoment um Kane ereignete sich nach einer Viertelstunde in der ausverkauften Allianz Arena. Kölns Abwehrspieler Joël Schmied erwischte den Kapitän der englischen Nationalmannschaft bei einem harten Einsteigen von hinten am linken Fuß. Kane humpelte. Kane versuchte, weiterzuspielen.

Doch dann musste der 33-Jährige doch behandelt werden - und raus. Mit einem aufmunternden Klaps von Kompany verschwand Kane in Begleitung von Bayern-Doc Jochen Hahne Richtung Kabine. Fällt der Torjäger länger aus?

Verschärft wurden die Münchner Personalprobleme in der Offensive um die teilweise noch länger fehlenden Topspieler Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari noch durch die wohl schlimmere Blessur von Olise. Beim Schussversuch des Franzosen rauschte Kölns Tom Krauß von hinten in ihn hinein (41.).

Olise an Krücken aus dem Stadion

Schiedsrichter Robin Braun gab nicht mal einen Freistoß. Auch Olise musste behandelt werden. Und zur Pause blieb der Flügelstürmer in der Kabine. Das war ein schlechtes Zeichen. Olise verließ das Stadion laut Sky wenig später an Krücken.

Vor dem Anpfiff hatten alle noch auf Kompany geblickt. Exakt vier Wochen nach seinem dramatischen Zusammenbruch auf dem Vereinsgelände konnte der Belgier ins Stadion zurückkehren; erholt von einer Hirnhautreizung und mit einer Armschlinge nach einer Operation an der damals beim Sturz auf den Boden ausgekugelten Schulter. «Das ist okay. Als Spieler bist du vier Monate raus, als Trainer nur zwei Wochen», scherzte Kompany am Sky-Mikrofon.

Der Bayern-Coach wünscht sich nach dem persönlichen «Schock» nun so schnell wie möglich die «Normalität» zurück. In diesem Sinne richtete er den Blick nach vorne. «Mehr Motivation als bei mir wird heute nicht möglich sein», sagte Kompany.

Seine Mannschaft war ebenfalls gewillt, ihm ein Geschenk zu machen. Aber das wurde erschwert vom weiteren Verletzungspech - und auch einer wehrhaften Kölner Mannschaft. Die Gäste waren aggressiv im Zweikampf und konterten forsch mit Nationalspieler Saïd El Mala als Spitze.

Ex-Kölner Urbig hält zweimal überragend

Ein Konter über Linton Maina und El Mala führte zum 0:1. Und nach der Pause musste der Ex-Kölner Jonas Urbig, der im Bayern-Tor den verletzten Manuel Neuer ersetzte, innerhalb von Sekunden zweimal überragend parieren bei Schüssen von El Mala und Maina (58.).

Wer sollte jetzt bei den Bayern die Tore schießen? Lennart Karl zielte mit dem schwächeren rechten Fuß am langen Eck vorbei (54.). Und Köln konterte. El Mala hatte in der 82. Minute das Siegtor auf dem Fuß, schoss aber vorbei.