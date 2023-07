Leverkusen holt Xhaka zurück in Bundesliga

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen holt den Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka zurück in die Fußball-Bundesliga. Wie der Club bekannt gab, erhält der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler beim Europa-League-Starter einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Zuvor hatten der «Kölner Stadt-Anzeiger» und die «Bild»-Zeitung berichtet, dass Xhaka den Medizincheck in Leverkusen absolviert hat.

«Mit Granit haben wir einen absoluten Top-Profi für uns gewinnen können», wurde Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert. «Seine fußballerische Qualität ist überall bekannt. Aber vor allem gibt es nur wenige Spieler, die wie er dank einer herausragenden Mentalität und Persönlichkeit eine Mannschaft so überzeugend führen können.»

Ablösesumme wohl zwischen 15 und 25 Millionen Euro

Bayer und Xhaka sollen sich schon seit Wochen einig gewesen sein, allerdings suchte sein bisheriger Club FC Arsenal vor der Freigabe erst noch nach Ersatz. Die Ablösesumme liegt Medienberichten zufolge zwischen 15 und 25 Millionen Euro liegen. Am Mittwoch hatten die Leverkusener die Verpflichtung von Nationalspieler Jonas Hofmann (30) von Borussia Mönchengladbach verkündet.

Für den rheinischen Nachbarn aus Gladbach spielte auch Xhaka von 2012 bis 2016 in der Bundesliga. Danach wechselte er für 45 Millionen Euro zu Arsenal in die Premier League, wo er fast immer Stammspieler und zwischenzeitlich auch Kapitän war. «Für immer ein Teil der Arsenal-Familie», twitterten die Londoner und bedankten sich so bei Xhaka. Für die Schweiz kam der aggressive Führungsspieler im zentralen Mittelfeld bei je zwei Welt- und Europameisterschaften zum Einsatz.