Ludwig/Lippmann im Halbfinale der Beach-Volleyball-EM

Wien (dpa) - Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre neue Partnerin Louisa Lippmann greifen bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft in Wien nach den Medaillen. Das Duo aus Hamburg und Schwerin gewann das Viertelfinale gegen die Niederländerinnen Emi van Driel und Brecht Piersma mit 2:0 (21:15, 21:15).

«Es ist für uns unglaublich wichtig, zu sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind», sagte die 37 Jahre alte Laura Ludwig. «Es macht unglaublich viel Spaß, mit Laura auf dem Feld zu stehen und im Team zu arbeiten. Wir arbeiten extrem hart und kommen jeden Tag ein Stückchen weiter», sagte die 28-Jährige Lippmann.

Für das deutsche Duo geht es im Halbfinale gegen die Schweizerinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner, die 2022 bei der EM in München Silber gewonnen hatten. Das Endspiel wird ebenfalls am Samstag auf der Donauinsel ausgespielt.

«Haben uns step by step reingearbeitet»

«Das ist unser siebtes internationales Turnier. Wir haben uns step by step reingearbeitet», sagte Ludwig, die die erste Saison mit Lippmann spielt, nach dem klaren Erfolg über die Niederländerinnen. Zuvor hatten sich Ludwig/Lippmann etwas überraschend in einem deutschen Achtelfinale in zwei Sätzen mit 21:19 und 21:18 gegen Svenja Müller/Cinja Tillmann (Düsseldorf/Münster) durchgesetzt. Müller/Cillmann, die bei der WM im vergangenen Jahr in Rom Bronze geholt hatten, beendeten das Kontinental-Turnier auf Platz neun.

Am Abend (18.30 Uhr) steht noch das Achtelfinale der Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler auf dem Spielplan. Das einzige deutsche Männer-Duo trifft entweder auf die Spanier Adrián Gavira/Pablo Herrera oder auf die Polen Bartosz Losiak/Maciej Rudol.