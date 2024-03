Müller nach Viertelfinal-Einzug: «Wichtig für Strahlkraft»

München (dpa) - Auf diesen Königsklassen-Glücksmoment musste Thomas Müller lange warten. Erstmals seit Oktober 2022 konnte sich der 34-Jährige wieder als Torschütze in der Champions League feiern lassen. «Wir genießen den Abend schon sehr», sagte Müller nach dem 3:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom.

Der Sieg fühle sich «einfach gut an». Gleichzeitig betonte der Routinier mit Blick auf die letzten Wochen: «Es ist hier nicht irgendwie ein kompletter Scherbenhaufen da. Wir haben halt auf dem Fußball-Platz Probleme.» Der Erfolg gegen die Italiener sei daher ein «ganz wichtiger Schritt» gewesen.

Müller hatte das 1:0 durch Doppelpacker Harry Kane per Kopf eingeleitet, das 2:0 erzielte er nach einem Schuss von Matthijs de Ligt noch vor der Pause selbst. «Butterweiche Hereingabe», scherzte Müller über den Volleyschuss des Niederländers. Zuletzt hatte er in der Gruppenphase der vergangenen Saison beim 4:2 in Pilsen getroffen.

Müller: Wollen weiter Topklub sein

Müller, der in dieser Saison erst einmal in der Bundesliga und einmal im DFB-Pokal getroffen hatte, hob die Bedeutung des Sieges in einer missglückten Münchner Saison hervor. «Das ist für den ganzen Verein enorm wichtig, nicht nur für uns Spieler, sondern auch für die Strahlkraft des Vereins», sagte der Offensivspieler. «Wir sind und wir wollen natürlich weiter ein Topklub im europäischen Spitzenfußball sein. Und dafür musst du auf jeden Fall ins Viertelfinale, Richtung Halbfinale kommen.»

Schwere Gegner möglich

Die nächste Runde wird am Freitag, 15. März, ausgelost. Im Viertelfinale steht neben den Münchnern bislang Paris Saint-Germain. Viel spricht dafür, dass dann auch Schwergewichte wie Real Madrid und Titelverteidiger Manchester City drohen.

Die Münchner haben in der Königsklasse die wohl noch beste Titelchance. In der Bundesliga ist Tabellenführer Bayer Leverkusen auf zehn Punkte enteilt.

«Wir bleiben natürlich in der Bundesliga dran. Wir wollen dem Fußballgott schon noch mal eine Chance geben, dass er die Klischees beibehalten kann», sagte Müller grinsend. «Es sieht aktuell nicht nach Vizekusen aus, aber wir wollen dran bleiben.»

Dennoch sei der Weg in der Champions League der realistischere, wenn es um die Titelchancen des FC Bayern gehe, sagte Müller. «Wir sind im Viertelfinale und es steht 0:0 - egal, gegen wen wir spielen.»