Nach Unfall im Qualifying: Stroll verzichtet auf Start

Relegation im Davis Cup - Reicht schon das Tennis-Doppel?

Nach einem optimalen Auftakt gehen die Tennis-Herren mit einem 2:0 in den Entscheidungstag der Abstiegsrelegation in Bosnien-Herzegowina. Das Doppel Krawietz/Pütz beginnt. Was soll schiefgehen?