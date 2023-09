Nächster Topspieler raus: Ruud scheitert bei US Open

New York (dpa) - Vorjahresfinalist Casper Ruud ist als weiterer möglicher Rivale von Novak Djokovic um den Endspieleinzug bei den US Open bereits früh ausgeschieden. Der 24 Jahre alte Norweger verlor am Mittwochabend seine Zweitrundenpartie gegen den Chinesen Zhang Zhizhen überraschend mit 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6.

Damit sind bei dem Grand-Slam-Turnier in New York die drei am höchsten in der Weltrangliste platzierten Spieler, auf die Djokovic in seiner Hälfte der Auslosung auf dem möglichen Weg ins Finale hätte treffen können, bereits gescheitert: Ruud (4), der Däne Holger Rune (5) und Stefanos Tsitsipas aus Griechenland (7). Djokovic trifft in der dritten Runde auf seinen serbischen Landsmann Laslo Djere.

Ruud kämpfte sich mit einem perfekten vierten Satz ins Match zurück. Anschließend monierte er beim Schiedsrichter eine zu lange Toilettenpause seines Gegners in der Pause vor dem fünften Durchgang und geriet völlig aus dem Tritt. Er habe sich komplett umgezogen, erklärte Zhang nach der Partie seine Abwesenheit. «Ich habe versucht, schnell zu sein.» Der Weltranglisten-67. trifft in der dritten Runde auf den Australier Rinky Hijikata.