Neuer-Comeback: Viel Applaus schon beim Aufwärmen

München (dpa) - 323 Tage nach seinem folgenschweren Beinbruch bei einem Ski-Unfall ist Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer zurück im Tor des FC Bayern München.

Die schon anwesenden Zuschauer begrüßten den 37-Jährigen in der Allianz Arena mit viel Applaus, als er 40 Minuten vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen den SV Darmstadt 98 den Rasen zum Aufwärmen betrat. Neuer führt die Elf des deutschen Rekordmeisters wieder als Kapitän an. Nach der Ankunft des Teams von Trainer Tuchel am Stadion hatte der Torwart als erster Akteur den Mannschaftsbus verlassen.

«Er wirkt nicht nervös»

«Er wirkt nicht nervös, aber es ist schon ein besonderer Tag nach so einer langen Verletzungszeit», sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund vor dem Anpfiff bei Sky: «Er hat so lange darauf hingearbeitet, deswegen freuen sich alle jetzt extrem mit, wenn er auf dem Platz steht. Er wirkt sehr fokussiert.»

Am 9. Dezember 2022 hatte sich Neuer bei einer Skitour das rechte Schien- und Wadenbein gebrochen. Eine monatelange Reha mit einigen Rückschlägen folgte. Sein letztes Spiel vor dem Comeback am Samstag hatte er beim deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember nach dem letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica (4:2) bestritten. Der Einsatz gegen Darmstadt sollte sein 487. Pflichtspiel für den FC Bayern sein.

«Ich spüre seine Vorfreude und spüre seine ganze Klasse», hatte Tuchel am Freitag gesagt, als er das Comeback von Neuer angekündigt hatte. «Da wird mit Sicherheit ein gewisses Maß an Nervosität dazukommen, ein Kribbeln», sagte der Bayern-Coach mit Blick auf die Gefühlslage bei Neuer kurz vor dem Spiel. «Ich bin sicher, dass er ganz schnell in den Rhythmus kommt», ergänzte Tuchel optimistisch.