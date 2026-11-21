München (dpa) - Der FC Bayern spielt zu Hause in der Fußball-Bundesliga nur 1:1 gegen den 1. FC Köln. Noch schwerer als die zwei liegengelassenen Punkte wiegt aber vor allem der lange Ausfall von Torjäger Harry Kane wegen eines Syndesmosebandrisses. Zudem musste Michael Olise mit einer Prellung ausgewechselt werden. Das schreiben internationale Medien dazu:

England

«The Sun»: «Harry Pain» (englisch für Schmerz).

«Daily Mail»: «Schlag für Harry Kane bei Bayern: Der englische Nationalmannschaftskapitän fällt nach einem Bänderriss im Sprunggelenk voraussichtlich monatelang aus – und der Star muss möglicherweise operiert werden.»

«Independent»: «Das ist ein herber Rückschlag für Kane, der im vergangenen Monat den Ballon d’Or gewonnen hatte und letzte Woche zum englischen Nationalspieler mit den meisten Länderspieleinsätzen aller Zeiten aufstieg, womit er den bisherigen Rekord von Peter Shilton übertraf.»

«Guardian»: «Kanes Ausfall verlängert die lange Verletztenliste des FC Bayern, nachdem bereits Olise im Spiel am Freitag mit einer Fußprellung ausgewechselt werden musste.»

Frankreich

«Le Parisien»: «Die Rückkehr von Vincent Kompany brachte keine guten Nachrichten.»

«L'Équipe»: «Der verfluchte Ballon d'Or. Ein wirklich miserabler Abend für den FC Bayern München am Freitag.»

«RMC Sport»: «Für Kane ist das Unglück besiegelt: Er hat sich eine schwere Knöchelverletzung zugezogen und fällt mehrere Monate aus.»

«Le Figaro»: «Der FC Bayern hat am Freitagabend weit mehr als nur zwei Punkte verloren. Wenige Tage vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch in Lille in der Champions League musste der bayerische Spitzenclub am 10. Spieltag der Bundesliga in der Allianz Arena gegen den Tabellenletzten aus Köln (1:1) mit ansehen, wie zwei seiner Schlüsselspieler, Harry Kane und Michael Olise, verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten. Ein Abend wie aus einem Alptraum für die Mannschaft von Vincent Kompany, die derzeit vom Pech verfolgt ist.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Ein schwarzer Abend für den FC Bayern: Kane und Olise fallen aus!»

Spanien

«Mundo deportivo»: «Nacht des Schreckens für die Bayern.»

«Marca»: «Alarm beim FC Bayern! Kane hat sich verletzt und fällt mehrere Monate aus.»

«As»: «Kane, K.o., drei Monate. Der FC Bayern hat nicht seinen besten Abend. Das Spiel gegen Köln (1:1) schien nur eine reine Formalität zu sein, um die Tabellenführung zu festigen. Doch diese Vorurteile verflüchtigten sich schon gleich zu Beginn.»

«Sport»: «Kane-Drama bei den Bayern. Schlechte Nachrichten für den FC Bayern München. Harry Kane und Michael Olise mussten in der ersten Halbzeit des Spiels gegen den 1. FC Köln ausgewechselt werden, nachdem sie sich bei zwei unglücklichen Zweikämpfen mit gegnerischen Verteidigern jeweils eine Knöchelverletzung zugezogen hatten.»