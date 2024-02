Rodel-Doppel Eitberger/Schirmer siegt in Oberhof

Tuchel trotz Krise kämpferisch - Bayern kontern Gerüchten Gefällt mir Merken Teilen

0:3 in Leverkusen, 0:1 in Rom - und nun? Trainer Tuchel will sich «erhobenen Hauptes» in «den Sturm» begeben. Ein Kabinen-Gerücht weisen Tuchel und der Club entschieden zurück.