Roglic gewinnt 17. Etappe - Kuss verteidigt Rotes Trikot

«Zugpferd» Alonso: Bayers Hoffnung auf einen Coup in München

Er übernahm Leverkusen als Vorletzter, führte es in den Europacup, ins Europa-League-Halbfinale und nun an die Tabellenspitze. Sorgt Xabi Alonso nun auch bei seinem Ex-Club in München für Furore?