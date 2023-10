Schottland verpasst vorzeitiges EM-Ticket

Sevilla (dpa) - Schottland hat die vorzeitige Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Sommer in Deutschland vorerst verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Steve Clarke verlor in Spanien mit 0:2 (0:0), führt jedoch trotz der ersten Niederlage die Gruppe A mit 15 Punkten an. Spanien folgt mit drei Zählern weniger. Alvaro Morata (73. Minute) und Oihan Sancet (86.) erzielten die Treffer.

Hinter dem Führungs-Duo folgt Norwegen mit zehn Punkten. Auf Zypern sorgten Superstar Erling Haaland (65. Minute/72.), der Ex-Leipziger Alexander Sørloth (33.) und Fredrik Aursnes (81.) für einen souveränen 4:0 (1:0)-Sieg. Norwegen trifft am Sonntag (20.45 Uhr) in Oslo auf Spanien. Gewinnen die Iberer, sind sowohl Schottland als auch der dreifache EM-Champion in Deutschland 2024 dabei.

Türkei überrascht

Die Türkei hat im ersten Spiel ohne den beurlaubten Trainer Stefan Kuntz mit 1:0 (1:0) beim WM-Dritten Kroatien gewonnen und führt die Gruppe D an. Beim Debüt von Kuntz-Nachfolger Vincenzo Montella gelang Baris Yilmaz (30.) der Siegtreffer. Kroatien ist Zweiter.

Albanien hat in der Gruppe E gute Karten, sich zum zweiten Mal nach 2016 wieder für eine EM-Endrunde zu qualifizieren. Im Topspiel der Gruppe E siegte das Team des brasilianischen Coaches Sylvinho überraschend deutlich gegen Tschechien mit 3:0 (1:0) und steht mit 13 Punkten an der Spitze. Ohne den verletzten Torjäger Robert Lewandowski sprang Polen nach dem 2:0 (1:0) auf den Färöer auf Rang zwei.