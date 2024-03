Schröder führt Brooklyn Nets zu Sieg gegen 76ers

New York (dpa) - Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder hat die Brooklyn Nets in der NBA zu einem überraschenden Heimsieg gegen die Philadelphia 76ers geführt. Der deutsche Basketball-Nationalspieler kam beim 112:107 zu guten 20 Punkten und hatte mit 8 Vorlagen mehr als jeder andere Profi der Partie. Für die 76ers, die neben dem am Knie operierten Joel Embiid kurzfristig wegen einer Gehirnerschütterung auch auf All-Star Tyrese Maxey verzichten mussten, war es die 26. Niederlage der Saison.

Die Mannschaft ermöglichte den Orlando Magic um die Weltmeister Moritz Wagner und Franz Wagner damit, in der Tabelle der Eastern Conference gleichzuziehen. Die Magic holten ein 101:89 bei den Charlotte Hornets. Paolo Banchero war mit 22 Punkten bester Werfer der Partie. Moritz Wagner kam auf 11 Zähler, sein Bruder verbuchte 8 Punkte und tat sich mit den Dreiern schwer - keiner seiner fünf Versuche ging rein.

Niederlage für Knicks und Hartenstein

Die New York Knicks konnten aus der 76ers-Niederlage dagegen keinen Vorteil ziehen. Gegen die Atlanta Hawks unterlag die Mannschaft um Isaiah Hartenstein 100:116. Sie steht in der Eastern Conference aber weiter auf Rang vier hinter den Cleveland Cavaliers. Die Cavs gewannen 105:104 gegen Tabellenführer Boston Celtics. Für Boston endete damit eine Serie von zuletzt elf Siegen.

Ohne Punkte blieb Maximilian Kleber bei der nächsten Niederlage der Dallas Mavericks. Durch das 120:137 zu Hause gegen die Indiana Pacers haben die Texaner inzwischen drei Spiele in Serie verloren und drohen immer mehr Gefahr, einen Platz unter den besten Sechs in der Western Conference und damit den direkten Einzug in die Playoffs zu verspielen.

Einmal mehr ragte bei den Mavericks Superstar Luka Doncic heraus, der mit 39 Punkten, elf Assists und zehn Rebounds sein viertes Triple-Double in Serie mit mindestens 30 Punkten erzielte. In der NBA-Historie gelang nur Russell Westbrook (5) diese Leistung in drei statistischen Kategorien öfter. Für den Sieg von Dallas reichte das aber nicht.