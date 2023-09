Schröders Weltmeister-Klartext an «Hater» und TV-Anstalten

Manila (dpa) - Weltmeister Dennis Schröder hat einen für ihn perfekten Sommer gekrönt. Kapitän des triumphierenden Teams in Manila, wertvollster Spieler der WM und das Olympia-Ticket für Paris 2024 vorzeitig in der Tasche: Der 29-Jährige hat sich und der Basketball-Nation in den vergangenen Wochen einige große Träume erfüllt - und rechnete nach dem Finale gegen Serbien (83:77) mit einigen Kritikern ab.

Der deutsche Basketball-Star über:

Basketball im TV

«Wir dachten zuerst, die WM käme im Fernsehen. Aber nur das Finale lief im TV. Basketball ist ein großartiger Sport und ich hoffe, wir können den Respekt bekommen für das, was wir die letzten zwei Jahre getan haben. Ich wünsche mir, dass jedes einzelne Spiel im Fernsehen kommt. Als wir vor zehn Jahren losgelegt haben, hatten wir Dirk Nowitzki, aber keiner kannte die anderen Jungs. Jetzt kommen wir nach Japan und auf die Philippinen und alle kennen uns.»

Kritik an ihm und Hater

«Mit Hatern oder Leuten, die das alles immer kritisch sehen, baue ich viel Motivation auf. Im Endeffekt habe ich sehr hart gearbeitet. Wir sind als Team zusammengewachsen. Wir haben etwas geschafft, was noch keiner geschafft hat. Im Endeffekt will ich meinen Respekt, der Trainer seinen und meine Teammates ihren Respekt. Für alle, die mich supportet haben über die Jahre: Ich küsse ihre Herzen natürlich. Aber: Alle anderen, die können trotzdem wegbleiben.»

Seine Reife

«Wenn du 18 bist und kommst von Braunschweig nach Atlanta und machst Millionen. Im Endeffekt habe ich die Kultur von Atlanta in mir gehabt ein bisschen. Das haben Leute in Deutschland anders aufgenommen. Seitdem ich Youtube mache, sehen die Leute ein bisschen, wie ich bin als Typ. Dass ich ganz normal bin, wie jeder andere auch. Meine Kinder sind das beste Gefühl, das ich je gespürt habe in meinem Leben - und wird es auch immer sein. Meine Frau steckt sehr, sehr viel weg und ist immer dabei. Ich bin einfach froh, dass ich mich entschieden habe, das Familienleben zu gehen. Das tut mir sehr gut als Mensch. Meine Kinder haben sehr viel in mir geweckt, was ich vorher nicht hatte. Meine Frau genauso.»

Dirk Nowitzki

«Natürlich: Dirk Nowitzki ist einer der besten Vierer aller Zeiten, er hat das Basketball-Spiel verändert. Ich habe riesigen Respekt vor ihm. Es war eine Ehre, 2015 in Berlin mit ihm zu spielen. Aber das zu übertreffen, ist eine großartige Leistung. Für jeden einzelnen Spieler. Wir hätten das nicht geschafft, wenn wir kein Team wären.»