«Sport Bild»: FC Bayern soll Kane mit Mega-Vertrag locken

Dürüm für den Weißwein-Liebhaber: Vingegaards Tour-Belohnung Gefällt mir Merken Teilen

Lange war es ein Kampf um Sekunden, am Ende erarbeitete sich Jonas Vingegaard mehrere Minuten Vorsprung auf Tadej Pogacar. In seiner Heimat will sich der Däne erstmal Fast Food gönnen.