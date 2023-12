Tuchels Zögern bei Old-Trafford-Fan Musiala: «Kleines Limit»

Manchester (dpa) - Nicht nur für Harry Kane, auch für Jamal Musiala sind Spiele in England etwas Besonderes.

Der deutsche Nationalspieler, der als Fußballer bis zu seinem Wechsel zum FC Bayern München im Alter von 16 Jahren größtenteils beim FC Chelsea ausgebildet wurde, brennt wie Englands Nationalmannschafts-Kapitän Kane auf einen Einsatz am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Champions-League-Spiel gegen Manchester United.

«Als ich jünger war, habe ich mich immer gefreut, Spiele im Old Trafford zu sehen», sagte Musiala am Montagabend vor dem Training in dem berühmten Stadion. Der 20-Jährige hofft, dass er nach seiner Oberschenkelverletzung und einem Kurzeinsatz beim auch für ihn «ein bisschen schockierenden» 1:5 im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt von Beginn an ran darf.

«Ich fühle mich gut. Ich habe sehr hart trainiert, um wieder fit zu sein», sagte Musiala in Manchester: «Es wird aber bestimmt ein kleines Limit auf meinen Minuten sein.» Diese Ahnung bestätigte wenig später Trainer Thomas Tuchel: «Es reicht bei ihm nicht für 90 Minuten.»

Tuchel will nichts riskieren

Im Gegensatz zu Torjäger Kane, der natürlich beginnen werde und sich sehr freue auf die Partie in seiner Heimat, ließ Tuchel bei Musiala offen, ob auch der Spielmacher in der Münchner Startformation stehen oder erneut von der Bank kommen werde. «Er kann starten, dann wissen wir, dass er maximal 60 Minuten spielen kann», erklärte Tuchel.

Beim in jüngster Zeit verletzungsanfälliger gewordenen Musiala will Tuchel mit Blick auf den wichtigen Jahresabschluss in der Bundesliga mit den Partien gegen den VfB Stuttgart und beim VfL Wolfsburg nichts riskieren. «Es kann Jamal auch helfen, 30 Minuten zu spielen und Sonntag dann zu starten», schilderte der Bayern-Coach seine Überlegungen.

Tabellendruck haben die Bayern schließlich im Old Trafford nach der bereits fixen Achtelfinal-Qualifikation als Gruppensieger keinen. Aber den Druck, eine überzeugende Leistung nach dem Kollektivversagen von Frankfurt zeigen zu müssen, spüren sowohl der Trainer als auch seine Spieler. «Es gibt die Gelegenheit, auf einer der größten Bühnen der Welt eine Reaktion zu zeigen», sagte Tuchel.

«Für mich persönlich ist ein Spiel in Manchester immer ein großes Spiel», verkündete der frühere Coach des FC Chelsea. Für Torjäger Kane und Spielmacher Musiala gilt das ebenso. «Es ist in wichtiges Spiel für uns», sagte Musiala.