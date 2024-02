18.02.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Ukrainischer Schwimmer: Harte Vorbereitung in Kriegszeiten

Beim Training in der Heimat rechnet Schwimm-Weltmeister Buchow immer mit Raketenangriffen. Bei seinem Titel in Doha denkt er auch an sein Land im Krieg.