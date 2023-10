Verstappen scheut Schumacher-Vergleich

Doha (dpa) - Max Verstappen will sich kurz vor dem Gewinn seines dritten Formel-1-Titels nicht mit Rekordweltmeister Michael Schumacher vergleichen. «Er hat siebenmal gewonnen, da muss ich noch ein paar mehr schaffen», sagte der Niederländer vor dem Großen Preis von Katar.

Die deutsche Ikone Schumacher und der Brite Lewis Hamilton halten gemeinsam die Bestmarke für die meisten WM-Trophäen in der Motorsport-Königsklasse. Der 26 Jahre alte Red-Bull-Fahrer Verstappen kann am Samstag (19.30 Uhr/Sky) mit einem sechsten Platz im Sprint seinen dritten Titel nacheinander perfekt machen.

«Jede Generation ist etwas anders, deswegen finde ich es schwer, Weltmeister oder auch Nicht-Weltmeister miteinander zu vergleichen», sagte Verstappen im Fahrerlager im Norden Dohas. Jeder einzelne Weltmeister sei für sich «besonders in seiner Zeit», sagte der souveräne Spitzenreiter der diesjährigen Gesamtwertung und ergänzte angesprochen auf Schumacher: «Als er gefahren ist und all das erreicht hat, wurde das vielleicht als ein bisschen normaler angesehen, weil er ein fantastischer Fahrer in einem fantastischen Team war. Aber jetzt rückblickend ist es unglaublich zu sehen, was er erreicht hat.»

Selbst denkt Verstappen derzeit kein bisschen daran, in der Zukunft ebenfalls sieben Titel oder sogar noch mehr zu gewinnen. «Wir sehen Jahr für Jahr, wie es weitergeht», sagte Verstappen, der der elfte Fahrer sein wird, der mindestens drei WM-Pokale holt. Ein Ende seiner Titelserie ist angesichts seiner Überlegenheit im Red Bull und der nächsten großen Regelrefom 2026 derzeit jedoch nicht in Sicht.