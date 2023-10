Verstappen startet bei Austin-Sprint als Erster

Austin (dpa) - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen startet das Sprintrennen in Austin vom ersten Platz. Der Red-Bull-Pilot ließ auf dem Circuit of the Americas den Monegassen Charles Leclerc im Ferrari knapp hinter sich. Dritter in der Qualifikation für den Sprint in der deutschen Nacht zum Sonntag (0.00 Uhr/Sky) wurde Mercedes-Star Lewis Hamilton.

Für Nico Hülkenberg setzte es indes die nächste Enttäuschung. Als 16. war die Sprint-Quali schon nach dem ersten Abschnitt für den Rheinländer im Haas-Rennwagen beendet. Die Hoffnungen seines Teams in ein umfassendes Paket mit neuen Bauteilen für das Auto erfüllten sich zumindest in Texas bisher nicht.

Verstappen hatte bereits vor zwei Wochen in Katar seinen dritten WM-Titel eingefahren. In der Qualifikation für das Hauptrennen von Austin leistete sich der 26-Jährige am Freitag allerdings einen Fahrfehler, seine Bestzeit wurde gestrichen, weil er kurz neben die Strecke geraten war. Daher beginnt Verstappen den Grand Prix am Sonntag (21.00 Uhr/Sky) nur von Platz sechs. Die Pole Position holte sich Leclerc.