Las Vegas (dpa) - Dem neuen Weltmeister Kimi Antonelli ist in der Qualifikation für den Grand Prix in Las Vegas die beste Zeit gelungen. Wegen einer Strafe für den Mercedes-Fahrer aus Italien darf aber Max Verstappen im Red Bull von der Pole Position ins Rennen in der deutschen Nacht zu Sonntag (5.00 Uhr MEZ/RTL und Sky starten). Neben ihm steht der zweite Mercedes von George Russell. Seit dem Comeback der Formel 1 in Las Vegas kam der Sieger immer aus der ersten Startreihe.

In der zweiten Startreihe stehen der entthronte Weltmeister Lando Norris im McLaren und Isack Hadjar im anderen Red Bull. Antonelli geht durch die Strafe von Rang sechs ins Rennen. «Ich denke, wir haben morgen eine gute Chance, um den Sieg zu kämpfen», sagte Antonelli.

Die beiden Ferrari-Fahrer, Charles Leclerc und Lewis Hamilton, verpassten den Einzug in den letzten Teil der Qualifikation und landeten mit ihren Zeiten auf den Rängen elf und zwölf direkt vor Nico Hülkenberg. Der Audi-Fahrer steuerte seinen Dienstwagen auf Rang 13. Weil auch Oscar Piastri eine Strafe in der Startaufstellung verbüßen muss und um zehn Plätze nach hinten versetzt wird, rücken das Ferrari-Duo und Hülkenberg aber einen Rang nach vorne.