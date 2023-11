Wagner-Brüder führen Orlando zu Sieg über Lakers

Orlando (dpa) – Die Orlando Magic um die deutschen Brüder Franz und Moritz Wagner haben in der NBA ihren guten Saisonstart fortgesetzt. Die Magic gewannen in der nordamerikanischen Basketball-Liga deutlich mit 120:101 (67:51) gegen die Los Angeles Lakers.

Franz Wagner war dabei mit 26 Punkten Topscorer seines Teams, Moritz Wagner steuerte von der Bank kommend 13 Zähler und acht Rebounds zum vierten Sieg der Magic im sechsten Saisonspiel bei.

Orlando legte den Grundstein bereits im ersten Viertel (39:25), zwischenzeitlich gelangen dem Team aus Florida 13 Punkte in Serie. Die Lakers setzten aufgrund mehrerer Ausfälle lange auf eine Mini-Rotation mit acht Spielern um die Superstars LeBron James (24 Punkte) und Anthony Davis (28 Punkte, 13 Rebounds, 7 Blocks).

Celtics weiter ohne Niederlage

Die Magic liegen in der Eastern Conference nur hinter den Boston Celtics, Philadelphia 76ers und Atlanta Hawks, die am Samstag allesamt ebenfalls gewannen. Boston ist nach einem 124:114-Erfolg bei den Brooklyn Nets das einzige Team der Liga ohne Niederlage in der frühen Saisonphase. Die Western Conference führt der aktuelle NBA-Champion Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic an, der beim 123:101 gegen die Chicago Bulls mit 33 Punkten, 16 Rebounds und neun Assists wieder mal glänzte.

Derweil wartet Weltmeister Daniel Theis weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz. Beim knappen 124:125 seiner Indiana Pacers gegen die Charlotte Hornets blieb der deutsche Center wie schon in den ersten fünf Saisonspielen die ganze Partie über auf der Bank.