Wellinger nimmt Kurs auf Medaille bei Skiflug-WM

Bad Mitterndorf (dpa) - Skispringer Andreas Wellinger hat bei der Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm in Bad Mitterndorf nach zwei von vier Durchgängen noch gute Chancen auf eine Medaille im Einzel. Der 29 Jahre alte Bayer flog 222 Meter und 218,5 Meter und liegt damit vorerst auf Platz vier.

In Führung befindet sich zur Halbzeit der Slowene Timi Zajc, der vor 7800 Zuschauern auf 228,5 und 227 Meter kam. Auch der österreichische Lokalmatador und Gesamtweltcup-Führende Stefan Kraft (225,5 und 219 Meter) und der Norweger Johann Andre Forfang (219,5 und 220 Meter) sind auf Medaillenkurs. Wellinger liegt nur 0,5 Punkte hinter Forfang.

Stephan Leyhe (12.), Pius Paschke (19.) und Karl Geiger (20.) dürften mit den Medaillen nichts mehr zu tun haben. Das gilt wohl auch für den norwegischen Titelverteidiger Marius Lindvik, der nur auf Platz 17 liegt. Am Samstag (14.00 Uhr/ZDF) stehen die Durchgänge drei und vier an. Zum Abschluss der Titelkämpfe wartet am Sonntag in Österreich das Teamfliegen.