Windböen: Auch zweite Matterhorn-Abfahrt der Frauen abgesagt

Zermatt-Cervinia (dpa) - Wegen starker Windböen ist auch die zweite Weltcup-Abfahrt der Frauen am Matterhorn gestrichen worden. Nach mehreren Verzögerungen mussten die Organisatoren und der Ski-Weltverband Fis das Rennen von Zermatt-Cervinia absagen.

Das gleiche Wetter-Schicksal hatte die Rennfahrerinnen schon am Samstag und ihre männlichen Kollegen eine Woche zuvor ereilt. Das spektakulär geplante Gletscher-Event mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien fiel damit auch im zweiten Jahr komplett aus und beschert der Fis - welche die Rennen am weltbekannten Matterhorn unbedingt im eher wechselhaften Herbst austragen wollte - eine PR-Blamage.