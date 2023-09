Zverev kämpft sich zum 21. Turniersieg auf ATP-Tour

Chengdu (dpa) - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seinen 21. Titel auf der ATP-Tour gefeiert.

Der 26 Jahre alte Hamburger gewann das Endspiel im chinesischen Chengdu gegen den russischen Außenseiter Roman Safiullin knapp mit 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3. Nach einem Satz- und einem folgenden Break-Rückstand sowie rund drei Stunden Spielzeit sicherte sich Zverev doch noch den zweiten Turniersieg in seinem Comeback-Jahr nach seiner schweren Fußverletzung vom vergangenen Sommer. Knapp zwei Monate zuvor war ihm die Titelpremiere in seiner Heimstadt Hamburg gelungen.

Weiter geht es für ihn in den kommenden Tagen beim am Donnerstag beginnenden Turnier in Peking. Als erster Gegner wurde ihm der Argentinier Diego Schwartzman zugelost.