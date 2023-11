22.11.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







69 Wetten mit Autos: «Wetten, dass..?» in Zahlen

Die Show ist ein Stück deutsche Fernsehgeschichte - mit vielen unvergesslichen Momenten. Wer stand am häufigsten auf der Bühne? Und welche Gegenstände kamen am häufigsten in Wetten zum Einsatz?