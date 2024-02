Adam Sandler nimmt gerne Ratschläge für sein Privatleben an

Berlin (dpa) - US-Schauspieler Adam Sandler («Kindsköpfe») nimmt lieber Ratschläge für sein Privatleben als für seine Arbeit an. «Ich nehme eher Ratschläge an, wenn es darum geht, wie ich glücklicher sein kann, wie ich ein besserer Vater sein kann, wie ich ein besserer Ehemann sein kann», sagte der 57-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sandler ist zur Weltpremiere seines Films «Spaceman» am Mittwoch in der Hauptstadt bei der Berlinale. Er höre auch zu, wenn seine Arbeitskollegen ihre Gedanken zu Projekten mit ihm teilen. «Ich höre zu und dann schreie ich die Leute an», sagte er mit einem Lachen.