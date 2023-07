Alain Delon und Kinder zeigen Haushälterin an

Montargis (dpa) - Frankreichs Film-Ikone Alain Delon (87) und seine Kinder haben eine Anzeige gegen dessen Haushälterin erstattet. Wie die Staatsanwaltschaft in Montargis mitteilte, seien von Delons Familie zwei Anzeigen eingegangen, die sich gegen die Haushälterin richteten, mit der der Schauspieler im Familienanwesen in Douchy lebt, einem kleinen Ort rund 130 Kilometer südlich von Paris. Die Staatsanwaltschaft leitete Vorermittlungen gegen die Frau ein.

Die drei Kinder Anthony, Anouchka und Alain-Fabien werfen der Frau psychische Belästigung, das Zurückhalten von Post sowie Tierquälerei vor, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Mit einer schriftlichen und unterschriebenen Erklärung habe Alain Delon sich dieser Anzeige angeschlossen. Wie Delons Anwalt Christophe Ayela in einer Erklärung mitteilte, aus der die Zeitung «Le Parisien» zitiert, zeige sich die Frau «zunehmend aggressiv, herabwürdigend und beleidigend ihm gegenüber und gegenüber seinen Kindern.»

Die Haushälterin wies alle Anschuldigungen der Familie zurück, wie ihr Anwalt dem «Parisien» sagte. Leibwächter Delons sollen sie vor ein paar Tagen grob aus dem Anwesen herausgeworfen haben.

Zweite Anzeige

Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, habe Anthony Delon eine zweite Anzeige gegen die Frau bei der Polizei in Paris erstattet. Wie er dem Sender BFMTV sagte, sei die Frau noch vor vier bis fünf Jahren als Delons Assistentin und Verwalterin für das Anwesen in Douchy tätig gewesen, auch wenn der Schauspieler sich an seinem Hauptwohnsitz in der Schweiz aufgehalten habe.

Nach einer Hirnblutung von Delon habe sie begonnen, eine größere Rolle in seinem Leben einzunehmen und sich um ihn zu kümmern. Auch wenn Delon die Frau 2021 im «Paris Match»-Interview als «seine Lebensgefährtin» bezeichnet habe, belegten Aufzeichnungen das Gegenteil, meinte sein Sohn.

Wie «Le Parisien» berichtete, lernte die heute 66-Jährige Delon bereits 1992 als Assistentin am Filmset kennen und arbeitete bei mehreren seiner Filme mit. 2019 nach Delons Gesundheitsproblemen sei sie in dessen Anwesen eingezogen.