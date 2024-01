14.01.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Anne Hathaway: Wir brauchen mehr Liebe

Krieg, Folter und Grausamkeit bringt die Menschen nicht weiter: «All you need is love» so formulierten die Beatles es in ihrem bekannten Song. US-Schauspielerin Anne Hathaway ist ganz ihrer Meinung.