«Beetlejuice»-Fortsetzung: Poster und Titel veröffentlicht

Los Angeles (dpa) - Die lange geplante «Beetlejuice»-Fortsetzung hat nun einen Filmtitel und einen Starttermin. Das Studio Warner Bros. veröffentlichte am Donnerstag das erste Poster für «Beetlejuice Beetlejuice» mit Verweis auf den diesjährigen Kinostart am 6. September.

US-Regisseur Tim Burton (65, «Batman», «Alice in Wonderland») hatte im November vergangenen Jahres auf Instagram mitgeteilt, dass die Dreharbeiten nun abgeschlossen seien. Burton hatte vor 36 Jahren auch schon bei dem Original-Hit «Beetlejuice» (1988) als Regisseur hinter der Kamera gestanden.

In der Fortsetzung mit der Verdopplung des Namens zu «Beetlejuice Beetlejuice» spielen etliche Stars von damals wieder mit, darunter Michael Keaton, Winona Ryder und Catherine O'Hara. Neu hinzu kommen Willem Dafoe, Jenna Ortega, Monica Bellucci und Justin Theroux.

Die Original-Horrorkomödie drehte sich um ein gestorbenes Ehepaar (gespielt von Alec Baldwin und Geena Davis), das in seiner Villa verweilen möchte. Sie heuern den durchgedrehten Poltergeist Beetlejuice (Keaton) an, um die neu eingezogenen Hausbewohner (Ryder als Teenager-Tochter) zu vergraulen. Immer, wenn sein Name dreimal hintereinander ausgesprochen wird, dann ist der wilde Geist zur Stelle.