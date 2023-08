Belgische Uni: Englische Literatur mit Taylor Swift lernen

Gent (dpa) - Literaturstudenten an der belgischen Universität Gent dürfen sich demnächst mit den Texten der US-Sängerin Taylor Swift beschäftigen. «Wir bieten im kommenden Semester den Kurs «Literature (Taylor's Version)» für Masterstudierende an», sagte eine Sprecherin der Hochschule. Der Kurs biete einen vertieften Einblick in Schlüsselthemen, -genres und -techniken der englischen Literatur (circa 900-1900) durch die Brille der modernen Populärmusik, insbesondere durch das Werk von Taylor Swift, heißt es in der Kursbeschreibung.

Swift mache in ihrer Musik häufig Anspielungen auf literarische Texte, heißt es weiter. Ihre Songs hätten sich unter anderem auf «Der große Gatsby», «Peter Pan», «Alice im Wunderland» oder «Romeo und Julia» bezogen. «Darüber hinaus umfasst ihr vielfältiges musikalisches Werk eine kaleidoskopische Bandbreite an Genres - sowohl musikalisch als auch literarisch.» Swift nutze eine Vielzahl von Texttechniken, die jahrhundertealte Wurzeln in der englischen Literatur haben.

Es wird allerdings explizit darauf hingewiesen, dass der Kurs auch für diejenigen offen steht, die keine Fans der Sängerin - sogenannte Swifties - sind oder ihre Musik noch nie gehört haben. «Ziel des Kurses ist es, sich kritisch mit Swift als Künstlerin und Schriftstellerin auseinanderzusetzen.» Der Schwerpunkt des Kurses liege auf der englischen Literatur, Swift diene zur Einführung und Kontextualisierung.