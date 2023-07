Billie Eilish steuert Song für neuen «Barbie»-Film bei

Los Angeles (dpa) - Billie Eilish (21) ist im Barbie-Fieber: die «Happier Than Ever»-Sängerin steuert zusammen mit ihrem Bruder Finneas einen Song für den Soundtrack des neuen «Barbie»-Films bei. Ihr Lied «What Was I Made For?» werde am 13. Juli erscheinen, teilte Eilish auf Instagram mit. «Wir haben diesen Song für Barbie gemacht und es bedeutet mir absolut die Welt», begeisterte sich die Sängerin und schwärmte von dem Film.

An dem Soundtrack «Barbie the Album» wirken zahlreiche Künstler mit, darunter auch Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj, Ice Spice, Khalid und Haim. Auch Hauptdarsteller Ryan Gosling tritt mit dem Lied «I’m Just Ken» als Sänger auf. Das Album soll passend zum US-Kinostart am 21. Juli veröffentlicht werden.

In dem Film von US-Regisseurin Greta Gerwig («Lady Bird») sind Margot Robbie und Gosling als Barbie und Ken zu sehen. Die langbeinigen Puppen werden aus ihrem perfekten, rosafarbenen Barbieland in die «echte Welt» versetzt. Weitere Rollen übernehmen Will Ferrell, America Ferrera, Kate McKinnon und Dua Lipa.