Cameron Diaz: Getrennte Schlafzimmer sind okay

Los Angeles (dpa) - US-Schauspielerin Cameron Diaz findet, dass Eheleute nicht unbedingt Seite an Seite einschlafen müssen. «Wir sollten getrennte Schlafzimmer normalisieren», sagte die 51-Jährige in dem Podcast «Lipstick on the Rim». Zuvor hatte in der Runde eine Gesprächspartnerin von ihrem schnarchenden Ehemann erzählt.

Diaz, die seit 2015 mit dem Rockmusiker Benji Madden verheiratet ist, hatte eine Zeit lang diese Einstellung: «Ich habe mein Haus, du hast deins», erklärte sie. «Wir haben das Haus der Familie in der Mitte. Ich gehe und schlafe in meinem Zimmer. Du gehst und schläfst in deinem Zimmer.» In der Mitte habe es außerdem noch ein gemeinsames Schlafzimmer für Treffen gegeben.

«Das habe ich gesagt, bevor ich geheiratet habe», fügte die «3 Engel für Charlie»-Schauspielerin hinzu. Mit ihrem «so wundervollen» Ehemann Madden könne sie sich heute gut ein Bett teilen.