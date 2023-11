Charts-Rekord für Schlagerstar Andrea Berg

Baden-Baden (dpa) - Seit dieser Woche ist Andrea Berg die Musikerin mit den meisten Nummer-eins-Alben in Deutschland. Das teilte GfK Entertainment mit.

Die 57-Jährige, die im baden-württembergischen Aspach wohnt, hat vergangene Woche ihr neues Album «Weihnacht» herausgebracht - und ist damit direkt auf Platz eins eingestiegen. Kein weiblicher Act habe mehr Nummer-eins-Platten in den offiziellen deutschen Charts platzieren können - nicht mal Madonna, die auf zwölf Nummer-eins-Platten komme, hieß es von GfK.

Kurz vor Beginn der Adventszeit geht es in den Hitlisten auch sonst schon besinnlich zu. 15 Weihnachtstitel sind in den Single-Charts zu finden, darunter der Dauerbrenner «Last Christmas» von Wham! auf Platz zehn. Die Evergreens «All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey und «Merry Christmas Everyone» von Shakin' Stevens liegen auf den Plätzen 12 und 21.

Die Top 3 belegen diese Woche cassö, Raye & D-Block Europe mit der Single «Prada» (eins), Tate McRae mit «Greedy» auf Platz zwei und Bennett mit «Vois sur ton chemin (Techno Mix)» auf Platz drei. In den Album-Charts folgt Till Lindemann mit «Zunge» auf Platz zwei und Kontra K mit «Die Hoffnung klaut mir niemand» auf der Drei.