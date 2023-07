«Cherlato» - Sängerin Cher steigt ins Eisgeschäft ein

Los Angeles (dpa) - US-Sängerin Cher steigt nach eigenen Worten ins Eisgeschäft ein. Die Musikerin teilte in sozialen Netzwerken ein Video von einem bunten Eiswagen. Auf dem Wagen zu sehen sind Bilder einer Cher, die in einer Eiswaffel steckt und dabei selbst ein Eis schleckt. Auch ein Schriftzug ist in dem Video zu erkennen - vermutlich der Name der neuen Eismarke: «Cherlato».

«Yep, das ist echt», schrieb die 77-Jährige dazu - und: «Aufgepasst, L.A.!!» Alles habe vor fünf Jahren angefangen - und nun passiere es endlich. Mehr gab die Musikerin zunächst nicht bekannt.

Die Musikerin, die im Mai ihren 77. Geburtstag feierte, ist für Hits wie «Believe» oder «Strong Enough» bekannt - «Believe» ist in dem Eis-Ankündigungsclip im Hintergrund zu hören. Im März kündigte die Musikerin in einem Interview mit «E! News» zwei neue Alben an.