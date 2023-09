Demi Lovato über Selbstbewusstsein und Sex

Berlin (dpa) - Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato hat verraten, dass sie sich am selbstbewusstesten fühlt, wenn sie gerade Sex hat. «Weil du bist so präsent, dass du nicht darüber nachdenkst, was eigentlich ist», sagte sie in einem Podcast.

Und fügt hinzu: «Zumindest ist es für mich so.» Sie wisse aber auch, dass es nicht jedem so gehe.

Demi Lovato (31) ist mit dem Rockmusiker Jordan Lutes zusammen. Die beiden hatten sich bei der Arbeit an Lovatos Album «Holy Fvck» kennengelernt.

Im Podcast erzählt sie, dass sie sich beim ersten Treffen ganz unsicher gefühlt habe: «Ich habe meinen Freunden geschrieben "Oh mein Gott, der heißeste Typ überhaupt ist hier gerade reingekommen. Ich bin so nervös! Ich weiß gar nichts mit mir anzufangen."»