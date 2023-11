«Ein Mentor»: Zac Efron würde gerne Matthew Perry spielen

Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Zac Efron würde gerne seinen kürzlich verstorbenen Kollegen Matthew Perry («Friends») in einem Biopic spielen. «Es ehrt mich zu hören, dass er darüber nachgedacht hat, dass ich ihn spielen könnte», sagte der 36-Jährige dem US-Magazin «People». «Wir werden sehen. Es wäre mir eine Ehre, das zu tun.»

Perry, der Ende Oktober mit 54 Jahren tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden wurde, hatte Medienberichten zufolge kurz vor seinem Tod gesagt, dass er in einer Filmbiografie gerne von Efron gespielt werden würde.

Efron hatte in der Komödie «17 Again - Back to Highschool» von 2009 an der Seite des verstorbenen Schauspielers bereits eine jüngere Version von Perrys Filmcharakter Mike O' Donnell gespielt. «Er war für mich ein Mentor», sagte Efron über den «Friends»-Star. Der gemeinsame Filmdreh sei für ihn «surreal» gewesen, weil er von Perry so viel gelernt habe. «Ich habe zu ihm aufgeblickt und von ihm komödiantisches Timing gelernt.»