Elena Uhlig und Fritz Karl über Hochzeit mit Pyjama-Party

Passau (dpa) - Die Schauspieler Elena Uhlig (48) und Fritz Karl (55) haben von ihrer dreitägigen Hochzeitsfeier auf einem Schiff auf der Donau erzählt. «Wir wollten unserer Liebe ein unvergessliches Fest setzen», sagte Karl dem Magazin «Bunte» im gemeinsamen Interview.

Das jüngste der vier gemeinsamen Kinder, ihre Tochter Hedda, brachte demnach bei der Zeremonie die mit Diamanten besetzten Goldringe zum Traualtar. «Es war so schön, viel schöner, als ich es mir jemals hätte erträumen können», schwärmte Uhlig.

Das Paar, das bereits seit 17 Jahren zusammen ist und in diesem Jahr mit dem gemeinsamen Bühnenprogramm «Beziehungsstatus: erledigt» unterwegs war, hatte für drei Tage Freunde und Familie zu einer Flusskreuzfahrt auf der Donau eingeladen. Angefangen hatte die mehrtätige Feier laut «Bunte» mit einer Pyjama-Party: «Viele unserer Gäste hielten das bei der Einladung zunächst für einen Witz, aber es war genial, um alle, die sich nicht kannten, miteinander zu vernetzen», so Uhlig.

Die Schauspielerin hatte der «Bunten» im September von Karls vollkommen überraschendem Heiratsantrag erzählt. Bei einem Wochenende in den Bergen und vor den gemeinsamen Kindern habe der Österreicher gesagt: «Meine Frau bist du ja schon lange - aber willst du mich auch heiraten?» Ihr seien damals sofort die Tränen gekommen und sie habe am ganzen Körper gezittert, so Uhlig.