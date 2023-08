12.08.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Frank Zander verlässt die großen Bühnen - und ist wehmütig

Ob «Hier kommt Kurt» oder «Nur nach Hause»: Frank Zander hatte so manchen Hit und stand in den vergangenen Jahrzehnten auf vielen Bühnen. Nun will der Sänger beruflich kürzer treten.