Haakon und Mette-Marit besuchen Deutschland

Oslo/Berlin (dpa) - Wenn Königliche nach Deutschland reisen, dann strahlt auch immer ein wenig royaler Glanz auf die Bundesrepublik ab. Ab Montag kommen die drei größten Städte des Landes in den Genuss eines solchen Besuches: Norwegens Thronfolger Kronprinz Haakon und seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit gehen auf Deutschland-Tour.

Vier Tage lang wird Haakon zusammen mit Regierungsvertretern und einer Wirtschaftsdelegation durch die Republik reisen, um die guten Bünde zwischen Deutschland und Norwegen zu würdigen und zu stärken. Erst geht es nach München, dann nach Hamburg - doch erst in Berlin wird auch Kronprinzessin Mette-Marit mit von der Partie sein.

Kernthemen der Reise sind nach Angaben der norwegischen Botschafterin Laila Stenseng die Wirtschaft, Energie, Schifffahrt, Verteidigung und Kultur. Bei dem Besuch gehe es zudem darum, die Wertegemeinschaft von Norwegen und Deutschland etwa in Fragen der Demokratie zu betonen.

Eines der beliebtesten Royal-Pärchen Europas

Norwegen wolle sich zudem als wirtschaftlich starker Partner zeigen: Als «fossile Nation» sei das Land seit dem Wegfall Russlands im Zuge des Ukraine-Kriegs wichtigster Gaslieferant der Bundesrepublik. Da auch Norwegen in eine grüne Zukunft gehe, solle die Zusammenarbeit etwa bei der Lieferung von Wasserstoff intensiviert werden.

Haakon und Mette-Marit, beide seit diesem Sommer 50 Jahre alt, werden all dem royale Strahlkraft verleihen. Das Paar zählt zu den beliebtesten Königshausvertretern Europas und repräsentiert mit seiner Familie das junge, moderne und naturverbundene Norwegen.

Haakon kümmert sich bei Auslandsreisen meist um Wirtschaftsthemen, während Mette-Marit einen Schwerpunkt auf die norwegische Literatur legt. Unter anderem bei der Frankfurter Buchmesse 2019 warben sie und ihr Mann bereits für die Werke norwegischer Literaten. Einem der größten davon, Jon Fosse, wurde erst vor wenigen Wochen der Literaturnobelpreis zugesprochen.

Gedenken an den 9. November in Berlin

Diesmal wird Haakon auch das Steckenpferd seiner Gattin bedienen: Im Literaturhaus München wird er am Dienstag bei einem literarischen Gespräch mit der Autorin Maja Lunde und dem Schriftsteller Dag Olav Hessen dabei sein. Mette-Marit wird erst in Berlin zu ihm stoßen. In der Bundeshauptstadt werden sie am Donnerstag das Mauermuseum und eine Gedenkfeier zum 9. November besuchen, dem Tag des Mauerfalls im Jahr 1989. Danach geht es zum Abschluss der Reise zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue und zu Bundeskanzler Olaf Scholz ins Kanzleramt.

Eine Rolle beim reduzierten Programm von Mette-Marit dürfte die Lungenfibrose spielen, die 2018 bei ihr diagnostiziert wurde. Wegen dieser chronischen Lungenerkrankung muss sie häufig kürzertreten. Zuletzt war sie im Spätsommer einige Wochen lang krankgeschrieben.

Deutschland und Norwegen sind im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine noch einmal näher zusammengerückt. Das Erdgas, das die Bundesrepublik und andere EU-Länder wegen des Krieges nicht mehr aus Russland beziehen, kommt heute stärker aus Norwegen. 2022 stieg Deutschland dadurch zu Norwegens wichtigstem Exportland auf, was vor allem an den Gaslieferungen lag.

«Seit vergangenem Jahr haben wir eine ziemlich spektakuläre Beschleunigung der norwegisch-deutschen Energiekooperation erlebt», sagte Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre bei einem Besuch auf der Gasförderplattform Troll A in diesem Frühjahr der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland bezeichnete er dabei als Norwegens wichtigsten europäischen Partner - Worte, die auch in der Ankündigung des Deutschland-Besuchs von Haakon und Mette-Marit durch das norwegische Königshaus wiederholt wurden.

Energiepartnerschaft mit Norwegen

Schwierig ist für die Öl-Nation Norwegen der Spagat beim Klimaschutz. Zum einen begründet sich der enorme Reichtum des Landes auf der Öl- und Gasförderung, zum anderen sind die Menschen im hohen Norden sehr natur- und umweltverbunden - auch die Kronprinzenfamilie wandert gerne durch die einzigartige, von Bergen und Fjorden geprägte Natur Norwegens.

Die Regierung in Oslo, von der mehrere Kabinettsmitglieder mit nach Deutschland kommen, hat sich auf die Fahnen geschrieben, die fossile Industrie nicht abzuwickeln, sondern zu entwickeln. Seine eigene Energie bezieht Norwegen weitgehend aus Wasserkraft – während die klimaschädlichen Gase beim Verbrennen von norwegischem Öl und Gas im Ausland entstehen.

Wie dem auch sei: Klima- und Umweltschutz stehen bei Haakon und Mette-Marit ebenso wie bei ihren gemeinsamen Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra (19) und Sverre Magnus (17) hoch im Kurs. Gerade bei Haakons Besuch in Hamburg sollen Energie und die grüne Entwicklung der Industrie im Fokus stehen, dabei richtet sich der Blick auf die Schifffahrt, Wasserstoff sowie die Abscheidung und unterirdische Speicherung von CO2, kurz CCS genannt. Aus norwegischer Sicht sind die Pariser Klimaziele ohne CCS nicht einzuhalten - und Lagerstätten dafür gibt es etwa in ausgeförderten norwegischen Öl- und Gasfeldern genug.