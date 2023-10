Jean Paul Gaultier findet Berlin inspirierend

Berlin (dpa) - Der französische Stardesigner Jean Paul Gaultier (71) kann Berlin viel abgewinnen. «Ich liebe die Stadt. Wenn ich ein Projekt in Berlin habe, ist es fabelhaft, dort zu sein und das Leben zu genießen. Berlin ist eine sehr junge Stadt», sagte Gaultier der Deutschen Presse-Agentur.

Die Art, in der Hauptstadt zu leben, sei angenehm und inspirierend. «Ich denke, man kann in Berlin auch sehr gut essen, was sehr wichtig ist», sagte der Modeschöpfer. Er versuche dann, nicht in einem französischen Restaurant essen zu gehen.

Gaultier wirkt bei der neuen Show «Falling | In Love» im Berliner Friedrichstadt-Palast bei dem Kostüm- und Bühnendesign mit. Das Stück feiert am Mittwoch seine Premiere.