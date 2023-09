Jessica Chastain unterstützt Streiks in Hollywood

Am Wochenende Filme für fünf Euro im Kino Gefällt mir Merken Teilen

Am Samstag geht das sogenannte Kinofest bundesweit vielerorts in die zweite Runde - für fünf Euro wollen Kinobetreiber die Besucher vor die Leinwände locken. Schon 2022 zog das Angebot viele Menschen an.