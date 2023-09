Kim Kardashian verrät ihre größte Angst

Berlin (dpa) - Kim Kardashian hat in einem kurzen Videoclip zur neuen Staffel «American Horror Story» ihre größte Furcht geteilt. «Ich habe riesengroße Angst vor Spinnen», verrät die 42-Jährige. Kardashian wird in der zwölften Staffel «Delicate» die Rolle der Siobhan Walsh spielen.

In dem Videoclip ist sie mit langen, silberfarbenen Haaren und einer Riesenspinne auf ihrem schwarzen Kleid zu sehen. Eine andere Szene zeigt Kardashian inmitten eines Spinnennetzes. Zu ihrem Outfit gehören auch knallrote Lippen und überdimensional große Wimpern. Kardashian erzählt, sie habe die Wimpern zunächst mit einer Spinne verwechselt: «Ich hätte fast geschrien.»

Der US-amerikanische Fernsehstar, der durch die Reality-TV-Show «Keeping Up With The Kardashians» bekannt wurde, hat zur Vorbereitung auf die Rolle extra Schauspielstunden genommen. «American Horror Story: Delicate» erscheint am heutigen Mittwochabend beim US-Sender FX und tags darauf beim Streamingdienst Hulu.