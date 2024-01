Kim Virginia sorgt für Ärger und Hunger im Dschungelcamp

Murwillumbah (dpa) - Mit einem inszeniert wirkenden Streit mit dem Ex, einer abgebrochenen Dschungelprüfung und einem groben Regelverstoß hat Reality-Sternchen Kim Virginia (28) den Ärger ihrer RTL-Mitcamper auf sich gezogen. In der am Mittwoch ausgestrahlten Folge von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» stichelte die 28-Jährige zunächst bei der nächtlichen Feuerwache gegen Mike Heiter (31). Die beiden hatten vergangenes Jahr im Trashformat «Are You The One - Reality Stars in Love» angebandelt.

Die Liebelei endete offenbar unglücklich. Heiters Fazit nach einer emotionalen Diskussion: «Du bist die schlimmste Person.» Der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Schauspieler Felix von Jascheroff (41) zeigte sich genervt und kritisierte die kamerawirksame Zankerei als «Showtime von Kim».

Danach ging es für die enttäuschte Ex auch noch in die Dschungelprüfung. Zusammen mit «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Anya Elsner (20) musste sie in einem sich drehenden Käfig Fragen beantworten. Dazu gesellten sich nach und nach zehntausende Kakerlaken, Mehlwürmer und grüne Ameisen.

In der neunten von elf Quizrunden brach die fortlaufend kreischende Virginia ab: null Sterne. Zum zweiten Mal hintereinander mussten die C-Promis im Camp somit ohne Extra-Abendessen auskommen. «Zum Kotzen» sei das, kommentierte von Jascheroff erneut genervt.

Mike Heiter: Kim Virginia ist besessen von mir

Die Reality-TV-erfahrene Virginia ließ auch im weiteren Verlauf der Folge nicht locker. Als sich ihr Ex mit Mitcamperin Leyla Lahouar (27) unverfänglich übers Kochen unterhielt, grätschte die 28-Jährige dazwischen: «Ist das immer noch deine Masche?» Heiter analysierte: «Ich finde, sie ist besessen von mir. Das ist nicht mehr gesund.»

Zu guter Letzt wurde aufgedeckt, dass die «Bachelor»-Kandidatin eine Wimpernbürste ins Camp geschmuggelt hatte. Dieser und zahlreiche andere Regelverstöße führten dazu, dass es die elf Kandidatinnen und Kandidaten fortan ohne Zigaretten aushalten müssen. «Es dauert nicht mehr lange, dann knallt's hier», befand ein noch immer genervter von Jascheroff.

Der «GZSZ»-Star und Virginia können sich allerdings nicht aus dem Weg gehen. Die beiden müssen zusammen mit Influencer Twenty4Tim (23) in die nächste Essensprüfung.