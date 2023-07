Letztes Deutschland-Konzert von Kiss begeistert Zuschauer

Köln (dpa) - Die US-amerikanische Hardrockband Kiss hat am Sonntagabend das letzte Deutschland-Konzert ihrer «End of the Road»-Tour gegeben. Mit einer spektakulären Live-Show in der ausverkauften Kölner Lanxess-Arena verabschiedeten sich die legendären Rocker von ihren deutschen Fans.

Die rund 16.000 Zuschauer feierten ihren Auftritt begeistert. In der rund zweistündigen Show waren zahlreiche Hits aus der 50-jährigen Bandgeschichte zu hören, darunter «I Was Made for Lovin' You» und «Rock and Roll All Nite». Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer und Eric Singer traten wie gewohnt in dunklen Kostümen und hohen Plateaustiefeln mit geschminkten Gesichtern auf, die Bühnenshow beeindruckte insbesondere durch zahlreiche Feuerwerkseinlagen.

Die 1973 in New York gegründete Band ist in diesem Jahr nach eigenen Angaben zum letzten Mal live bei einer Tournee zu erleben. Der abschließende Auftritt der weltweiten «End of the Road»-Abschiedstournee ist für den 2. Dezember 2023 im Madison Square Garden in New York geplant.