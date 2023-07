Liebesdrama mit Juliette Binoche und Vincent Lindon

Paris (dpa) - Sara und Jean leben seit mehreren Jahren zusammen und lieben sich noch so wie am ersten Tag. Doch dann taucht François auf, der einst im Leben von Sara eine wichtige Rolle gespielt hat. In «Mit Liebe und Entschlossenheit» erzählt die französische Regisseurin Claire Denis das Gefühlsdrama einer Frau, die zwischen zwei Männern steht. In den Hauptrollen: Frankreichs Leinwandstars Juliette Binoche und Vincent Lindon.

Türkisfarbenes Wasser und Sonne: Sara und Jean tummeln sinnlich im Wasser. Ihr Glück ist greifbar. Dann plötzlicher Szenenwechsel: Graue Zinkdächer und ein dunkler, langer Pariser Metroschacht. Die Eingangsszene gehört nicht nur zu den schönsten - sie nimmt symbolisch auch den Verlauf der Geschichte vorneweg, denn nach und nach zeichnen sich für das Paar immer düstere Tage ab.

Gemetzel der Emotionen

Sara hat vor Jahren François (Grégoire Colin) wegen Jean verlassen, einen seiner besten Freunde. Als sie ihm eines Tages wiederbegegnet, wird sie von ihren Gefühlen überwältigt. Zur gleichen Zeit taucht auch François wieder im Leben von Jean auf. Er bietet ihm an, erneut mit ihm zusammenzuarbeiten.

Das Drama ist ein unverkennbarer Denis-Film, in dem die 77-Jährige wieder tief in die Gefühlswelt ihrer Protagonisten vordringt. «Mit Liebe und Entschlossenheit» ist ein Gemetzel der Emotionen, eine Spirale aus Verlangen und Eifersucht.

Über das Leben und die Vergangenheit ihrer Protagonisten erfährt man nur wenig. Sara ist Radiojournalistin und Jean ein ehemaliger Rugby-Spieler, der im Gefängnis saß. Warum erfährt man nicht. Ebenso rätselhaft bleibt die Person von François. Die undurchsichtige Vergangenheit der Figuren verleiht dem Drama etwas Beängstigendes, gleichzeitig fehlt es der Geschichte dadurch teilweise auch an Kohärenz.

Juliette Binoche und Vincent Lindon stehen nicht zum ersten Mal vor der Kamera der Regisseurin, aber erstmals sind sie gemeinsam in einem Film von Denis zu sehen. In dem Drama unkontrollierbarer Gefühle, das oft mit einer Handkamera gedreht wurde, liefern die Stars eine bemerkenswerte Leistung ab.

Mit Liebe und Entschlossenheit, Frankreich 2022, 116 Min., FSK o.A., von Claire Denis, mit Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin