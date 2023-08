Madsen mit neuem Album «Hollywood»

Herr Tykwer, würden Sie «Lola rennt» heute so noch drehen? Gefällt mir Merken Teilen

Vor 25 Jahren treibt «Lola rennt» den Berlin-Hype mit an. In dem Film ist eine Telefonzelle wichtig - etwas, was es heute nicht mehr gibt. Ist das Werk schlecht gealtert? Das sagt der Regisseur dazu.