Mai Thi Nguyen-Kim: «Ich gehe nicht in die Politik»

Berlin (dpa) - Die Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim hat ihr Video-Statement mit der Andeutung eines politischen Engagements als Experiment gegen Populismus aufgelöst. In einem Youtube-Video hatte Nguyen-Kim (36) vor ein paar Tagen den Eindruck erweckt, sie könnte politisch aktiv werden. Nun sagte sie in der neuen Ausgabe ihrer ZDFneo-Show: «Ich gehe nicht in die Politik.» Für die kalkulierte Ambivalenz ihrer Worte wolle sie sich aufrichtig entschuldigen.

Die Auflösung (in ZDF-Mediathek vorab; linear 22.15 Uhr) erfolgte am Abend: Das Ganze war ein Experiment im Rahmen der ZDFneo-Sendung «Maithink X - Die Show». Zum Auftakt der neuen Staffel geht es in einer Ausgabe der Show um Populismus - Titel: «Wie populistische Politiker uns verarschen».

Nguyen-Kim zeigt darin anschaulich rhetorische Tricks von Populisten, darunter das Scheinargument vom falschen Dilemma, das sogenannte Ad-hominem-Argument und das Strohmann-Argument. Am Ende sagt sie, sie habe einige dieser typischen rhetorischen Figuren, die oft von rechts kämen, auch in ihrem Video benutzt und damit zeigen wollen, wie anfällig «wir alle» für Populismus seien.

In dem Video, über das viele Medien berichtet hatten, hatte Nguyen-Kim zum Beispiel gesagt: «Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an.»

In dem fast neunminütigen Clip hatte Nguyen-Kim außerdem gesagt, mit Wissenschaft alleine könne man zwar noch keine Politik machen, aber manchmal sei es gar nicht so verkehrt, «einen festgefahrenen Betrieb mit einem Außenseiterblick aufzuwirbeln».

Die preisgekrönte Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim wurde vor allem mit ihrem Youtube-Kanal «maiLab» bekannt, auf dem sie naturwissenschaftliche Themen für Laien prägnant erklärte.