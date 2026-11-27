Köln/Suhl (dpa) - Schauspielerin Marie-Luise Marjan hat aus gesundheitlichen Gründen einen Auftritt bei Moderator Florian Silbereisen abgesagt. Die 86-Jährige werde nicht beim «Adventsfest der 100.000 Lichter» auftreten, teilte ihr Agent auf Anfrage mit.

«Wenn man in dem Alter sich nicht ganz so hundertprozentig fühlt, dann sollte man auf den Rat der Ärzte hören. Deswegen hat sie gesagt: Ich will mich da nicht überanstrengen.» Marjan, die als «Mutter Beimer» in der ehemaligen ARD-Serie «Lindenstraße» berühmt wurde, habe zuletzt «viel gemacht». Die «Bild»-Zeitung hatte über die Absage berichtet.

Gravierend sei die Situation aber nicht, sagte Marjans Agent. Es habe den Verdacht auf Herzprobleme gegeben - die Schauspielerin sei deswegen auch im Krankenhaus durchgecheckt worden. «Aber sie ist schon wieder seit einer Woche zu Hause», erklärte er. In der kommenden Woche habe sie wieder Lesungen.

Diese Kollegin übernimmt jetzt Marjans geplanten Auftritt

Marjan sollte den Angaben zufolge in der Show die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Wie eine ARD-Sprecherin mitteilte, wird diese Aufgabe nun Schauspielkollegin Barbara Wussow (65, «Das Traumschiff», «Die Schwarzwaldklinik») übernehmen.

«Das Adventsfest der 100.000 Lichter» ist am Samstag (28.11., 20.15 Uhr) im Ersten zu sehen. Die Sendung wird über drei Stunden lang live aus dem thüringischen Suhl übertragen.